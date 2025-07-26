Проткнула ногу: девочке потребовалась помощь спасателей в Шахтинске

Девочка получила травму, когда перелазила через забор в Шахтинске. Чтобы освободиться, ей потребовалась помощь спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошел вчера на улице Белинского, спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС оказали помощь ребенку 2011 г.р.

Как пояснили в ведомстве, при попытке перелезть через забор девочка проколола ногу металлической проволокой.

Спасатели использовав гидравлический инструмент аккуратно освободили пострадавшую и передали бригаде скорой медицинской помощи.

До этого спасатели помогли мужчине в Темиртау снять кольцо с пальца руки без негативных последствий для здоровья. При снятии был использован специальный инструмент.

Также в Алматы 10-летняя девочка надела тесное кольцо и не смогла самостоятельно его снять. Ей помогли спасатели.

Ранее в Экибастузе соска застряла на пальце у полуторагодовалого малыша. Снять ее смогли только спасатели с помощью слесарных инструментов.

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