Проткнула ногу: девочке потребовалась помощь спасателей в Шахтинске
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Девочка получила травму, когда перелазила через забор в Шахтинске. Чтобы освободиться, ей потребовалась помощь спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Инцидент произошел вчера на улице Белинского, спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС оказали помощь ребенку 2011 г.р.
Как пояснили в ведомстве, при попытке перелезть через забор девочка проколола ногу металлической проволокой.
Спасатели использовав гидравлический инструмент аккуратно освободили пострадавшую и передали бригаде скорой медицинской помощи.
До этого спасатели помогли мужчине в Темиртау снять кольцо с пальца руки без негативных последствий для здоровья. При снятии был использован специальный инструмент.
Также в Алматы 10-летняя девочка надела тесное кольцо и не смогла самостоятельно его снять. Ей помогли спасатели.
Ранее в Экибастузе соска застряла на пальце у полуторагодовалого малыша. Снять ее смогли только спасатели с помощью слесарных инструментов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2269182-protknula-nogu-devochke-potrebovalas-pomoshch-spasateley-v-shahtinske/
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