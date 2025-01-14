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Эзотерика

Детская соска стала причиной вызова спасателей в Экибастузе

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Соска
Ребенок держит соску в руках. Иллюстративное фото: FotoDuets / Getty Images

В Экибастузе соска застряла на пальце у полуторагодовалого малыша. Снять ее смогли только спасатели с помощью слесарных инструментов, передает Pavlodarnews.kz.

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, в беду попал полуторагодовалый ребенок. Малыш надел на палец пластиковую часть соски, и она застряла. Не смогли помочь и родители. 

"Спасатели с помощью слесарных инструментов аккуратно и быстро сняли деталь с пальца малыша, не причинив ему вреда", - сообщили в ДЧС Павлодарской области.

В ведомстве добавили, что это 46-я аварийно-спасательная операция с начала года.

Ранее в Кызылорде четырехлетний ребенок случайно надел на голову стул и не смог снять его самостоятельно. Ему помогли сотрудники МЧС. Ребенок не пострадал. Его родители поблагодарили спасателей.

А в Шымкенте спасатели приезжали на необычный вызов. Помощь понадобилась ребенку, надевшему на голову пластиковый горшок. С помощью шанцевых инструментов его аккуратно сняли с головы малыша. Все обошлось без травм.

В Астане пятилетний ребенок застрял ногой в радиаторе отопления. На помощь также пришлось вызывать спасателей, которые смогли высвободить мальчика без нанесения травм.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2211459-detskaya-soska-stala-prichinoy-vyzova-spasateley-v-ekibastuze/

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