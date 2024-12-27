Житель Темиртау не смог снять кольцо с пальца и вызвал спасателей

Спасатели помогли мужчине в Темиртау снять кольцо с пальца руки без негативных последствий для здоровья. При снятии был использован специальный инструмент, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Темиртау спасатели оказали помощь мужчине, который самостоятельно не смог снять кольцо с пальца.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС за короткое время с использованием специального инструмента сняли кольцо. Мужчина не пострадал.

В ведомстве напомнили, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

"Спасатели всегда готовы прийти на помощь", - резюмировали в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Атырау маленький мальчик засунул руку в шайбу и не смог вытащить. Родители и врачи обратились к спасателям.

Помимо этого, в Караганде спасатели помогли освободить палец годовалой девочки, застрявший в пластиковой игрушке. Родители не смогли справиться самостоятельно и обратились за помощью.

Здесь же спасатели помогли 24-летней девушке снять кольцо с распухшего пальца с помощью слесарного инструмента. Медицинская помощь не понадобилась.