Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Житель Темиртау не смог снять кольцо с пальца и вызвал спасателей

Опубликовано:

Снятие кольца
Снятие кольца. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

Спасатели помогли мужчине в Темиртау снять кольцо с пальца руки без негативных последствий для здоровья. При снятии был использован специальный инструмент, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Темиртау спасатели оказали помощь мужчине, который самостоятельно не смог снять кольцо с пальца.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС за короткое время с использованием специального инструмента сняли кольцо. Мужчина не пострадал.

В ведомстве напомнили, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

"Спасатели всегда готовы прийти на помощь", - резюмировали в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Атырау маленький мальчик засунул руку в шайбу и не смог вытащить. Родители и врачи обратились к спасателям.

Помимо этого, в Караганде спасатели помогли освободить палец годовалой девочки, застрявший в пластиковой игрушке. Родители не смогли справиться самостоятельно и обратились за помощью.

Здесь же спасатели помогли 24-летней девушке снять кольцо с распухшего пальца с помощью слесарного инструмента. Медицинская помощь не понадобилась.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2205791-zhitel-temirtau-ne-smog-snyat-kolco-s-palca-i-vyzval-spasateley-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie