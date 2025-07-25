Женщина погибла из-за наезда катера на Алаколе

На Алаколе из-за наезда катера погибла 63-летняя женщина, которая плавала в озере в 100 метрах от берега. Водителя катера задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту нарушения правил безопасности движения речного транспорта возбуждено уголовное дело.

"Как установлено, на озере Алаколь, примерно в 100 метрах от берега, катер совершил наезд на женщину, которая отдыхала в воде", - рассказали в ведомстве.

Водитель катера помещен в изолятор временного содержания. Назначены соответствующие экспертизы, ведется следствие.

"На месте происшествия проводятся проверки уполномоченными органами", - отметили в ДП региона.

Расследование продолжается. По его результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

Ранее стало известно, что на озере Алаколь, в 25 км от берега, у катера отказал двигатель. На борту находились 9 человек, в том числе дети. На вызов оперативно прибыли спасатели МЧС, которые отбуксировали катер и доставили людей на берег.

Также на озере Алаколь во время патрулирования сотрудники МЧС спасли группу отдыхающих, оказавшихся в опасной ситуации на воде. Из-за усталости и ухудшения погоды они не смогли доплыть до берега на катамаране самостоятельно.

Полиция области Абай обратилась с предупреждением к желающим отдохнуть на Алаколе казахстанцам. В связи с наплывом туристов на территории района в усиленном режиме проводятся профилактические мероприятия.

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