Двое рабочих насмерть отравились в колодце в Караганде

В Караганде двое рабочих коммунальной службы погибли при выполнении работ в канализационном колодце. Полиция возбудила дело, передает агентство Kazinform.

Как сообщает агентство, погибшим было 29 и 46 лет. Они являлись сотрудниками ТОО "Караганды Су".

По предварительной версии, во время плановых работ по обслуживанию датчиков в канализационном колодце рабочие отравились токсичными газами.

На трагический инцидент отреагировали в полиции.

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы, проводится комплекс следственных действий", — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

В коммунальном предприятии подтвердили информацию о гибели сотрудников на работе.

"В настоящее время работает комиссия, проводится проверка инспекцией труда. Ведется внутреннее расследование", — сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что уголовное дело рассматривается по статье о нарушении правил охраны труда.

Добавим, что, согласно статье 156 УК РК, нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Ранее похожий инцидент произошел в Акмолинской области. Здесь при проведении монтажных работ на водопроводной сети в колодце скончались два человека, еще двоих пострадавших госпитализировали.

А в прошлом году трое мужчин погибли при невыясненных обстоятельствах в области Абай. Их тела нашли в колодце, по предварительной версии, все трое задохнулись. По данному факту было начато досудебное расследование.

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