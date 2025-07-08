Два человека погибли в колодце в Акмолинской области

В Акмолинской области при проведении монтажных работ скончались два человека, еще двоих пострадавших госпитализировали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации пресс-службы ведомства, 6 июля в селе Караоткель Целиноградского района во время проведения монтажных работ на водопроводной сети в колодце произошел несчастный случай. Двое рабочих скончались, двое были госпитализированы.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ч.4 ст.156 УК (Нарушение правил охраны труда). Назначены судебно-медицинские экспертизы

Проводится проверка государственным инспектором труда.

"Департамент полиции призывает работодателей организовывать регулярный инструктаж и обучение работников технике безопасности, контролировать использование средств индивидуальной защиты, а также своевременно устранять выявленные нарушения в организации рабочих процессов", - обратились в ведомстве.

Добавим, что согласно ч.4 ст.156 УК нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В прошлом году трое мужчин погибли при невыясненных обстоятельствах в области Абай. Их тела нашли в колодце, по предварительной версии, все трое задохнулись. По данному факту было начато досудебное расследование.

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