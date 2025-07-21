Мужчина упал с катамарана на озере Жасыбай в Баянауле

В Баянаульском районе на озере Жасыбай 28-летний мужчина упал с катамарана и повредил плечо. На помощь пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По информации официального Telegram-канала ведомства, во время патрулирования сотрудниками МЧС был замечен мужчина 1997 года рождения, который после падения с катамарана повредил плечо и не мог самостоятельно выбраться на берег.

Благодаря оперативной реакции спасателей пострадавший был извлечен из воды и доставлен на берег. Мужчину передали медикам для оказания необходимой помощи.

"МЧС напоминает гражданам: при пользовании водным транспортом обязательно соблюдайте меры безопасности - надевайте спасательные жилеты, не перегружайте лодки, не управляйте в состоянии алкогольного опьянения", - отметили в ведомстве.

Ранее в районе Маканчи области Абай на озере Алаколь во время патрулирования сотрудники МЧС спасли группу отдыхающих, оказавшихся в опасной ситуации на воде. Как выяснилось, люди на катамаране удалились от берега примерно на 10 километров и из-за усталости и ухудшения погоды не смогли вернуться самостоятельно. Им помогли спасатели.

Также на озере Алаколь в районе Маканчи области Абай произошел похожий случай. Спасатели при проведении патрулирования в 350 метрах от берега заметили неисправный катамаран, в котором находились 6 подростков. Спасатели поспешили на помощь, отбуксировав катамаран, доставили людей на берег.

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