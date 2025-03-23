Испуганная лошадь бросилась в толпу во время празднования Наурыза на юге Казахстана (видео)
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Во время празднования Наурыза в селе Кызылшаруа в Жамбылской области лошадь, испугавшись, выбежала в сторону зрителей. К счастью, обошлось без пострадавших, передает NUR.KZ.
В соцсетях распространяется видео, на котором запечатлено, как во время театрализованного представления одна из лошадей внезапно испугалась и бросилась в сторону зрителей, сидящих у сцены.
В описании говорится, что это якобы произошло в Мангистауской области. Однако официальные источники уточнили, что инцидент произошел в Жамбылской области.
Как сообщили в акимате района Т. Рыскулова, 22 марта в селе Кызылшаруа сельского округа Акбулак района Т. Рыскулова во время театрализованного представления одна из лошадей внезапно испугалась и поскакала в сторону зрителей, сидящих у сцены.
"К счастью, никто не пострадал, и мероприятие продолжилось в штатном режиме", - уточнили в акимате.
В акимате района Т. Рыскулова отметили, что ситуация была быстро взята под контроль.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230181-ispugannaya-loshad-brosilas-v-tolpu-vo-vremya-prazdnovaniya-nauryza-na-yuge-kazahstana-video/