Испуганная лошадь бросилась в толпу во время празднования Наурыза на юге Казахстана (видео)

Во время празднования Наурыза в селе Кызылшаруа в Жамбылской области лошадь, испугавшись, выбежала в сторону зрителей. К счастью, обошлось без пострадавших, передает NUR.KZ.

В соцсетях распространяется видео, на котором запечатлено, как во время театрализованного представления одна из лошадей внезапно испугалась и бросилась в сторону зрителей, сидящих у сцены.

В описании говорится, что это якобы произошло в Мангистауской области. Однако официальные источники уточнили, что инцидент произошел в Жамбылской области.

Как сообщили в акимате района Т. Рыскулова, 22 марта в селе Кызылшаруа сельского округа Акбулак района Т. Рыскулова во время театрализованного представления одна из лошадей внезапно испугалась и поскакала в сторону зрителей, сидящих у сцены.

"К счастью, никто не пострадал, и мероприятие продолжилось в штатном режиме", - уточнили в акимате.

В акимате района Т. Рыскулова отметили, что ситуация была быстро взята под контроль.