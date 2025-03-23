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Лошадь с 16-летним наездником столкнулась со столбом на байге в Аксу: что известно

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Лошадь коричневого окраса в узде с наездником
Лошадь с наездником. Иллюстративное фото: Pixabay

В селе Кызылжар Аксуской сельской зоны 16-летний юноша пострадал во время соревнований по национальной конной игре "Құнан байге". Сейчас подросток находится в больнице.

В Павлодарской области 16-летний участник состязаний по Құнан байге получил травму. По информации Irbis TV, во время игры лошадь испугалась и врезалась в линию освещения, подросток упал.

Юношу экстренно доставили в областную детскую больницу. В пресс-службе акимата Аксу сообщили, что пострадавший поступил с черепно-мозговой травмой, ему провели операцию и комплекс лечебных мероприятий. На данный момент его состояние оценивается как стабильное, он находится под постоянным наблюдением врачей.

После инцидента Департамент полиции направил в акимат представление с требованием устранить причины, приведшие к происшествию.

Напомним, вчера во время празднования Наурыза в селе Кызылшаруа в Жамбылской области лошадь, испугавшись, выбежала в сторону зрителей. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230199-loshad-s-16-letnim-naezdnikom-stolknulas-so-stolbom-na-bayge-v-aksu-chto-izvestno/