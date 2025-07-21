Уборка дома обернулась для казахстанки клинической смертью и пятью операциями

В Петропавловске женщина упала с четвертого этажа, когда мыла окна. В итоге она пережила остановку сердца и получила тяжелейшие травмы, передает Петропавловск.news.

Как рассказали врачи многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи Петропавловска, 41-летняя женщина поступила в больницу еще в апреле. Она сорвалась с высоты четвертого этажа и попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

В первые часы после поступления у женщины остановилось сердце. На шестой минуте реанимации его удалось вновь запустить.

Почти месяц пострадавшая провела в реанимации на аппарате ИВЛ. У нее были диагностированы тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, переломы основания черепа, обеих челюстей, плеча, грудного позвонка, таза и обеих бедренных костей, открытые переломы бедра, ушибы легких, разрывы барабанных перепонок и другие осложнения, в том числе травматический шок и дыхательная недостаточность.

Во время первой госпитализации пациентке провели три сложные операции. Через месяц потребовалась повторная госпитализация — и еще два хирургических вмешательства.

Сейчас казахстанка находится в отделении травматологии. Врачи планово удалили с ее левого бедра внешний фиксирующий аппарат Хоффмана. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, ранее в больнице Караганды скончался трехлетний мальчик, выпавший из окна. Ребенок остался без присмотра взрослых и облокотился на москитную сетку. Врачи боролись, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

В Алматы трехлетний ребенок выпал с балкона 9 этажа. Бригада скорой помощи приехала быстро, но, несмотря на все усилия, спасти малыша не удалось.

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