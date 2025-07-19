Американца затянуло в аппарат МРТ и он умер

В одном из медицинских учреждений США пациента затянуло в аппарат магнитно-резонансной томографии. Мужчина получил тяжелые травмы и не выжил, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC News.

Как сообщает издание, ссылаясь на местную полицейскую службу, инцидент произошел в Нью-Йорке. 61-летнего американца затянуло в аппарат МРТ из-за металлического предмета.

"У погибшего на шее была большая металлическая цепь, из-за которой его затянуло в машину, что привело к несчастному случаю", - пояснили в полиции.

Отмечается, что мужчина вошел в кабинет МРТ без разрешения. В это время там проводили обследование и аппарат был включен.

Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами, но врачи не смогли его спасти.

Напомним, похожий случай произошел в 2022 году в одной из диагностических лабораторий Тараза - в аппарате МРТ погиб 35-летний строитель, проводивший ремонт в здании.

А в этом году на операционном столе в одной из частных клиник Караганды скончался мужчина. Его жена написала обращение в соцсетях - она просила проверить клинику. Позже клиника выступила с заявлением.

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