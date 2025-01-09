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Эзотерика

Клиника выступила с заявлением после смерти пациента в Караганде

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Хирург выполняет операцию
Хирург. Иллюстративное фото: pixabay.com

Частная клиника выразила соболезнования семье Вячеслава Ермолова и инициировала внутреннее расследование после его смерти. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на организацию.

Как сообщается на официальной странице компании в Instagram, 7 января 2025 года было размещено сообщение о смерти Вячеслава Ермолова в частной клинике Караганды.

Супруга мужчины заявила о множественных нарушениях со стороны медицинского учреждения, выразила сомнения в квалификации врачей и законности их действий.

В клинике выразили искренние соболезнования семье и близким пациента.

"Клиника, имея многолетнюю безупречную репутацию, создала комиссию для проведения внутреннего расследования. Мы заинтересованы в объективном расследовании происходящего.

По данному факту хотелось бы пояснить следующее:

Смерть Ермолова зафиксирована 06.01.2025 в 13:00. В 13:20 об этом сообщили супруге, в 13:40 приехали его родственники.

Так как клиника не имеет своего морга, на основании договора с МФ "Гиппократ" приехала транспортная бригада, куда при помощи родственников Ермолова было помещено тело. О смерти Ермолова Вячеслава была сообщено администрацией клиники.

В настоящий момент по факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело и уже следствие, которому были представлены все медицинские документы, будет определять, есть или нет состав преступления в действиях врачей.

В связи с этим мы просим вас удалить посты и воздержаться от публикаций на эту тему до завершения расследования.

После завершения расследования у вас будет возможность поделиться своим мнением и информацией, основанных на достоверных данных. Мы уверены, что это поможет избежать дальнейших недоразумений и негативных последствий", - заявили в компании.

Ранее сообщалось, что на операционном столе в одной из частных клиник Караганды скончался мужчина. Его жена написала обращение в соцсетях - она попросила проверить клинику. По ее словам, главврач обязан был вызвать полицию для осмотра места смерти и тела для вынесения постановления о направлении его на экспертизу в морг.

Напомним, в декабре 2023-го в Карагандинской области после введения антибиотика от анафилактического шока умер 40-летний мужчина. Родные мужчины заявили, что он предупредил врачей об аллергии на препарат, однако ему все равно вкололи опасное лекарство.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2209806-klinika-vystupila-s-zayavleniem-posle-smerti-pacienta-v-karagande/

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