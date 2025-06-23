Начало уносить течением: женщина упала в оросительный канал в Туркестанской области (видео)

В Туркестанской области была спасена женщина, которая упала в оросительный канал - спасатели вытащили ее из воды, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Накануне на пульт 112 поступило сообщение о том, что в Жетысае Туркестанской области в оросительный канал упала женщина 1959 года рождения, и ее начало уносить течением.

"Очевидцы незамедлительно обратились за помощью. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и вытащили ее из воды. Обстоятельства происшествия выясняются".

Сын пострадавшей поблагодарил спасателей.

На ранее спасатели предупреждали, что при купании недопустимо:

плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин; нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна; приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам; прыгать в воду с лодок, катеров, причалов; хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.

Если тонет человек:

Сразу громко зовите на помощь: "Человек тонет!"

Попросите вызвать спасателей и "скорую помощь".

Бросьте тонущему спасательный круг, длинную веревку с узлом на конце.

Если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь и вплавь доберитесь до тонущего. Заговорите с ним. Если услышите адекватный ответ, смело подставляйте ему плечо в качестве опоры и помогите доплыть до берега. Если же утопающий находится в панике, схватил вас и тащит за собой в воду, применяйте силу. Если освободиться от захвата вам не удается, сделайте глубокий вдох и нырните под воду, увлекая за собой спасаемого.

Он обязательно отпустит вас. Если утопающий находится без сознания, можно транспортировать его до берега, держа за волосы.

Если тонешь сам:

Не паникуйте.

Снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричи, зови на помощь.

Перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, расслабьтесь, сделайте несколько глубоких вдохов.