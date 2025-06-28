Лошадь придавила всадника во время кокпара в Костанайской области
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27 июня в селе Заречное Костанайского района на соревнованиях по национальной игре кокпар произошел несчастный случай - лошадь придавила всадника, передает "ТоболИнфо".
Как сообщает издание, во время состязания произошло столкновение животных, один из всадников не удержался в седле и упал. В размещенном в соцсетях ролике видно, как лошадь падает на мужчину и придавливает его.
По словам очевидцев, пострадавшего увезли с места происшествия на машине скорой помощи.
В пресс-службе Костанайской областной станции скорой сообщили, что у мужчины была травма ноги. Однако, как уточнили в ведомстве, он покинул место вызова самостоятельно, и без точных данных установить его госпитализацию невозможно.
Ранее спасатели с помощью круга вытащили из воды мужчину, который начал тонуть после падения в канал в Кызылорде.
В Туркестанской области также была спасена женщина, которая упала в оросительный канал - спасатели вытащили ее из воды.
А в Алматинской области рассмотрели дело о нарушении - казахстанец играл в кокпар на трассе. Его признали виновным в мелком хулиганстве и назначили наказание в виде административного штрафа в размере 20 МРП (78 640 тенге).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2260323-loshad-pridavila-vsadnika-vo-vremya-kokpara-v-kostanayskoy-oblasti/
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