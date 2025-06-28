Лошадь придавила всадника во время кокпара в Костанайской области

27 июня в селе Заречное Костанайского района на соревнованиях по национальной игре кокпар произошел несчастный случай - лошадь придавила всадника, передает "ТоболИнфо".

Как сообщает издание, во время состязания произошло столкновение животных, один из всадников не удержался в седле и упал. В размещенном в соцсетях ролике видно, как лошадь падает на мужчину и придавливает его.

По словам очевидцев, пострадавшего увезли с места происшествия на машине скорой помощи.

В пресс-службе Костанайской областной станции скорой сообщили, что у мужчины была травма ноги. Однако, как уточнили в ведомстве, он покинул место вызова самостоятельно, и без точных данных установить его госпитализацию невозможно.

Ранее спасатели с помощью круга вытащили из воды мужчину, который начал тонуть после падения в канал в Кызылорде.

В Туркестанской области также была спасена женщина, которая упала в оросительный канал - спасатели вытащили ее из воды.

А в Алматинской области рассмотрели дело о нарушении - казахстанец играл в кокпар на трассе. Его признали виновным в мелком хулиганстве и назначили наказание в виде административного штрафа в размере 20 МРП (78 640 тенге).