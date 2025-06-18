Боец спецназа вытащил парня со дна Алаколя

Капитан полиции вытащил со дна озера Алаколь 18-летнего студента. Спасенный больше двух суток провел в коме, но пришел в сознание, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сотрудники полиции приступили к обеспечению общественного порядка на побережье озера Алаколь.

Уже в первый день службы бойцы специального подразделения оказались в месте, где произошел несчастный случай. Парень ушел под воду, и только спустя несколько минут его отсутствие заметили знакомые.

Услышав крики о помощи, полицейские незамедлительно бросились в озеро. Капитан полиции Бекзат Кайдаров, физически подготовленный сотрудник спецподразделения, сумел быстро найти парня на глубине и поднять со дна.

До прибытия скорой помощи он совместно с коллегами начал проводить реанимационные мероприятия и оказывать первую медицинскую помощь.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям 18-летний студент был спасен. Он провел более двух суток в состоянии комы, но уже пришел в сознание.

Родные спасенного выразили искреннюю благодарность Бекзату Кайдарову, называя его "ангелом-хранителем".

"Если бы в тот момент рядом не оказался Бекзат, нашего родного человека уже не было бы с нами. Выражаем благодарность его родителям за воспитание настоящего героя и руководству департамента полиции - за таких сотрудников. Поклон", - обратились с благодарностью родственники студента.

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