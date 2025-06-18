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    Происшествия

      Боец спецназа вытащил парня со дна Алаколя

      Опубликовано:

      Мужчина тонет
      Утопающий. Иллюстративное фото: Andrei310 / Getty Images

      Капитан полиции вытащил со дна озера Алаколь 18-летнего студента. Спасенный больше двух суток провел в коме, но пришел в сознание, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сотрудники полиции приступили к обеспечению общественного порядка на побережье озера Алаколь.

      Уже в первый день службы бойцы специального подразделения оказались в месте, где произошел несчастный случай. Парень ушел под воду, и только спустя несколько минут его отсутствие заметили знакомые.

      Услышав крики о помощи, полицейские незамедлительно бросились в озеро. Капитан полиции Бекзат Кайдаров, физически подготовленный сотрудник спецподразделения, сумел быстро найти парня на глубине и поднять со дна.

      До прибытия скорой помощи он совместно с коллегами начал проводить реанимационные мероприятия и оказывать первую медицинскую помощь.

      Благодаря оперативным и профессиональным действиям 18-летний студент был спасен. Он провел более двух суток в состоянии комы, но уже пришел в сознание.

      Родные спасенного выразили искреннюю благодарность Бекзату Кайдарову, называя его "ангелом-хранителем".

      "Если бы в тот момент рядом не оказался Бекзат, нашего родного человека уже не было бы с нами. Выражаем благодарность его родителям за воспитание настоящего героя и руководству департамента полиции - за таких сотрудников. Поклон", - обратились с благодарностью родственники студента.

      Ранее на озере Алаколь двое подростков перевернулись на серфинговой доске и не смогли самостоятельно добраться до берега из-за сильных волн. Спасатель оперативно прибыл на гидроцикле, извлек их из воды и доставил на берег.

      На реке Иртыш сотрудники МЧС спасли двух человек - они дрейфовали на лодке со сломанным двигателем. Спасатели эвакуировали людей на берег и провели буксировку лодки.

      На Бухтарминском водохранилище в ВКО людей, катающихся на двух сапбордах, унесло течением. Им понадобилась помощь спасателей. На берег доставили четырех человек, из которых двое детей.

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