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Двух человек нашли дрейфующими на реке Иртыш

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Спасатели на воде
Спасатели. Кадр из видео.: МЧС РК

На реке Иртыш сотрудники МЧС спасли двух человек - они дрейфовали на лодке со сломанным двигателем, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Семее спасатели МЧС обнаружили лодку, дрейфующую вниз по течению в 7 км от химзавода, что уточнили в пресс-службе.

В плавсредстве с неисправным двигателем находились мужчина 1990 года рождения и женщина 1987 года рождения.

Медицинская помощь им не потребовалась.

Спасатели эвакуировали людей на берег и провели буксировку лодки.

В ДЧС Акмолинской области напомнили, что основными причинами трагедий остаются купание в нетрезвом виде, отсутствие контроля за детьми и неумение плавать.

Гражданам напоминают основные правила поведения на воде:

  • не оставляйте детей без присмотра;
  • купайтесь только в разрешённых местах;
  • не заплывайте за буйки;
  • используйте спасательные жилеты при нахождении на плавсредствах;
  • не ныряйте в неизвестных местах;
  • не заходите в воду в состоянии опьянения.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье в летний период.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2255421-dvuh-chelovek-nashli-dreyfuyushchimi-na-reke-irtysh/