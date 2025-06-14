Двух человек нашли дрейфующими на реке Иртыш

На реке Иртыш сотрудники МЧС спасли двух человек - они дрейфовали на лодке со сломанным двигателем, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Семее спасатели МЧС обнаружили лодку, дрейфующую вниз по течению в 7 км от химзавода, что уточнили в пресс-службе.

В плавсредстве с неисправным двигателем находились мужчина 1990 года рождения и женщина 1987 года рождения.

Медицинская помощь им не потребовалась.

Спасатели эвакуировали людей на берег и провели буксировку лодки.

В ДЧС Акмолинской области напомнили, что основными причинами трагедий остаются купание в нетрезвом виде, отсутствие контроля за детьми и неумение плавать.

Гражданам напоминают основные правила поведения на воде:

не оставляйте детей без присмотра;

купайтесь только в разрешённых местах;

не заплывайте за буйки;

используйте спасательные жилеты при нахождении на плавсредствах;

не ныряйте в неизвестных местах;

не заходите в воду в состоянии опьянения.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье в летний период.