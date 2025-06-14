Двух человек нашли дрейфующими на реке Иртыш
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На реке Иртыш сотрудники МЧС спасли двух человек - они дрейфовали на лодке со сломанным двигателем, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Семее спасатели МЧС обнаружили лодку, дрейфующую вниз по течению в 7 км от химзавода, что уточнили в пресс-службе.
В плавсредстве с неисправным двигателем находились мужчина 1990 года рождения и женщина 1987 года рождения.
Медицинская помощь им не потребовалась.
Спасатели эвакуировали людей на берег и провели буксировку лодки.
В ДЧС Акмолинской области напомнили, что основными причинами трагедий остаются купание в нетрезвом виде, отсутствие контроля за детьми и неумение плавать.
Гражданам напоминают основные правила поведения на воде:
- не оставляйте детей без присмотра;
- купайтесь только в разрешённых местах;
- не заплывайте за буйки;
- используйте спасательные жилеты при нахождении на плавсредствах;
- не ныряйте в неизвестных местах;
- не заходите в воду в состоянии опьянения.
Соблюдение этих простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье в летний период.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2255421-dvuh-chelovek-nashli-dreyfuyushchimi-na-reke-irtysh/