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Сколько человек погибли на рабочем месте в Казахстане

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Каска строителя
Каска. Иллюстративное фото: jupiter55/Getty Images

Глава Минтруда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на заседании кабмина озвучила статистику несчастных случаев на производстве, передает корреспондент NUR.KZ.

Светлана Жакупова сообщила, что в Казахстане более 445 тыс. рабочих мест по-прежнему классифицируются как вредные или опасные.

"В 2024 году от несчастных случаев пострадало 1 408 человек,в том числе 202 - со смертельным исходом. Профессиональная утрата трудоспособности установлена у 15 976 граждан, включая 8 204 по профессиональным заболеваниям и 7 771 по производственным травмам", - добавила она.

В свою очередь глава МЧС Чингис Аринов сообщил, что с января по май этого года зарегистрировано 11 аварий в нефтехимической и горной отраслях, а также на объектах котельного и газового хозяйств, переработке растительного сырья более 60-ти инцидентов.

"Травмировано 22 работника. К сожалению, погибло 15 человек. Одной из причин несчастных случаев работников является высокий износ технического оборудования на объектах промышленной безопасности", - подчеркнул он.

В начале этого месяца во дворе одного из жилых комплексов Алматы, где велись строительные работы, упал башенный кран, в результате чего погиб оператор.

Также сообщалось, что на стройке кирпичного дома в Павлодарской области погиб один человек, известно об одном пострадавшем.

Ранее мы писали, что ежегодно в Казахстане более 1400 человек получают травмы во время исполнения трудовых обязанностей, из них свыше 200 погибают.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2253837-skolko-chelovek-pogibli-na-rabochem-meste-v-kazahstane/