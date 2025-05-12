Мужчина, который сорвался в реку в Жетiсу, оказался военным

Мужчина, который сорвался в реку при переправе по натянутому тросу, оказался военнослужащим - информацию корреспонденту NUR.KZ подтвердили в пресс-службе Гвардейского гарнизона.

Ранее в Сети появились кадры, на которых запечатлен момент переправы. Автор сообщил, что сорвавшийся с троса мужчина мог быть военнослужащим.

Эта информация подтвердилась.

"Военнослужащий по контракту одной из воинских частей Гвардейского гарнизона, находясь в неслужебное время проводил выходной с гражданскими друзьями", - сообщили в пресс-службе гарнизона.

Там пояснили, что при попытке перейти реку по тросу не рассчитал свои силы и сорвался, после чего его унесло сильным течением.

"По итогам освидетельствования друзей, употребление спиртных напитков не зафиксировано. В настоящее время организованы поисковые мероприятия с участием сотрудников полиции, военнослужащих, спасателей, представителей других ведомств и гражданских лиц", - заявили в ведомстве.

Отметим, ранее в областном департаменте полиции сообщили, что сейчас ведутся поиски пропавшего мужчины.

"По факту исчезновения гражданина Н. полицией возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, он сорвался в реку при попытке переправы по натянутому тросу и был унесен течением", - заявили в ДП.

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