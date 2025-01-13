Ребенок упал с высоты в ТЦ в Павлодаре

В Сети появилась информация о падении ребенка с высоты несколько метров в игровой зоне в одном из ТРЦ Павлодара. 4-летний мальчик оказался в больнице с травмами, передает NUR.KZ.

Жительница Павлодара рассказала, что вчера днем, 12 января около 13.00, ее 4-летний ребенок упал в игровой с высоты больше 5 метров. Видео из ТЦ появилось в паблике vseobovsem_pvl в Instagram.

"Он зашел туда с двумя братьями, наш аташка сидел и ждал у входа (там без сопровождения взрослых)! Когда его вытащили оттуда, у него шла кровь из носа и рта, был сильный испуг. Средний сын сказал, что он тоже чуть не упал вслед за ним, но у него зацепилась нога. Фото- и видеофиксация имеются! На месте мы вызвали "скорую" и полицию. Поехали в облбольницу, лежим с сотрясением головного мозга, полностью обследуют", - рассказала мать пострадавшего ребенка.

Инцидент прокомментировали в ДП Павлодарской области. Там сообщили, что данный факт зарегистрирован в Южном отделе полиции Павлодара.

"Несовершеннолетний с травмами госпитализирован в больницу. В связи с чем после излечения на основании истории болезни будет назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - отметили в ДП Павлодарской области.

Также в рамках проверки дадут правовую оценку действиям ответственных лиц.

О ситуации высказалась и региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева.

"В настоящее время пострадавший ребенок вместе с мамой помещен в областную детскую больницу и находится под наблюдением медиков. Данный инцидент возьму под личный контроль. С мамой на постоянной связи", - рассказала Сауле Шакенева.

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А в Аксу трехлетний мальчик чуть не погиб после игры на детской площадке. Ребенок оказался в реанимации после удара качелей в живот. Медики выявили повреждения в его брюшной полости, а после у малыша развился отек головного мозга.