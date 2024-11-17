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Эзотерика

Подросток утонул во время рыбалки в Костанайской области

Опубликовано:

Водолаз
Водолаз. Фото: ДЧС Костанайской области

Накануне в Карабалыкском районе ребенок 2011 года рождения ушел на рыбалку и не вернулся. Сегодня тело подростка найдено и поднято на поверхность, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

В Карабалыкском районе завершены поиски пропавшего подростка, сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

"16 ноября в Карабалыкском районе Костанайской области были начаты поиски подростка 2011 года рождения, который ушел из дома на рыбалку на реку Тогузак около 16:30 и не вернулся. К поисковой операции были привлечены спасатели, полиция, волонтеры, неравнодушные граждане, родственники пропавшего, а также кинологические расчеты и плавательные средства.

Несмотря на оперативные действия спасателей и добровольцев, трагедии избежать не удалось. Тело подростка было обнаружено и поднято на поверхность силами ДЧС", - говорится в сообщении ведомства.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Также спасатели напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности при рыбной ловле. Недопустимо оставлять несовершеннолетних без присмотра взрослых, особенно в условиях низких температур и повышенной опасности вблизи воды.

Недавно двое детей ловили рыбу в реке в Астане, по неосторожности упали в воду и едва не утонули. Их спасли двое мужчин, по счастливой случайности проходивших в этот момент рядом.

Зимой в Карагандинской области машина рыбаков ушла под лед - внутри находились люди, одному из них не удалось выбраться на поверхность.

Весной В Экибастузе спасатели вытащили из водоема тела двух погибших рыбаков – мужчины ехали на рыбалку на личном авто и провалились под лед.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2188451-podrostok-utonul-vo-vremya-rybalki-v-kostanayskoy-oblasti/

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