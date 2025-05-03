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Двух мужчин достали из септика в Костанайской области

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Мужчину достают из септика в Костанайской области
Мужчину достают из септика. Кадр из видео: t.me/qostanai_tjd_dchs

В Костанайской области сотрудники МЧС спасли двух человек, которые спустились в септик и почувствовали себя плохо, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в поселке Карабалык Костанайской области при обслуживании канализационных коммуникаций двое мужчин, спустившись в септик, почувствовали себя плохо, предположительно, из-за воздействия токсичных испарений.

"На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. Ситуация требовала срочных и скоординированных действий. Используя лестницу, спасатели извлекли работников из септика. Мужчины были переданы сотрудникам медицинской службы", - рассказали в ДЧС Костанайской области.

В прошлом году в Экибастузе ученик второго класса не дошел до школы, провалившись в открытый колодец. Учитель, не заметив за партой мальчика, сообщила о его пропаже. В итоге ребенка нашли другие школьники. Провалившийся мальчик догадался выкинуть наверх свой портфель, чтобы на него обратили внимание.

А в Костанае маленькая девочка в мороз упала в колодец с водой. Ее удалось спасти. Ребенка доставили в реанимацию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2241627-dvuh-muzhchin-dostali-iz-septika-v-kostanayskoy-oblasti/