Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Отравившихся угарным газом девочек похоронили на юге Казахстана

Опубликовано:

Газовая печь на месте трагедии
Газовая печь на месте трагедии. Фото: АО "QazaqGaz Aimaq"

В Жамбылской области простились с тремя девочками, которые скончались от отравления угарным газом. Им было всего семь, пять и три года, передает сайт телеканала КТК.

Трагедия произошла в селе Сарымолдаева Меркенского района.

Все обстоятельства произошедшего еще выясняют эксперты и полиция. Известно, что мать оставляла малышек дома одних из-за работы. Детей женщина воспитывала в одиночку. Мать с детьми снимала дом.

В тот день она ушла на работу в торговый центр, оставив малышек с включенной газовой печью. На улице в этот день было холодно. Когда вернулась вечером, дети уже не подавали признаков жизни. Не смогли реанимировать их и в больнице.

Специалисты почти сразу озвучили причины гибели девочек: отравление угарным газом от неисправной печи. Отравиться, по словам медиков, можно всего за несколько минут.

Будут ли привлекать хозяина арендного дома к ответственности, пока неясно.

Источник: КТК

Напомним, трагедия случилась в субботу, 19 апреля, в селе Мерке. Сообщалось, что в районную больницу были доставлены трое несовершеннолетних с признаками отравления угарным газом. Несмотря на усилия медиков, дети скончались в реанимации, не приходя в сознание.

В акимате сообщили, что проводят служебную проверку, в район прибыл замакима области.

"Местные исполнительные органы оказывают родным погибших всю необходимую помощь, включая организацию похорон. Семье оказывается психологическая помощь", - проинформировали в пресс-службе акимата.

Позже с заявлением выступили в газовой компании QazaqGaz Aimaq. Здесь заявили, что причиной отравления угарным газом стало отсутствие тяги в газовом котле и дымоотводящей трубе, и дали рекомендации казахстанцам, как избежать подобных трагедий.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2237985-otravivshihsya-ugarnym-gazom-devochek-pohoronili-na-yuge-kazahstana/