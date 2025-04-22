Отравившихся угарным газом девочек похоронили на юге Казахстана
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В Жамбылской области простились с тремя девочками, которые скончались от отравления угарным газом. Им было всего семь, пять и три года, передает сайт телеканала КТК.
Трагедия произошла в селе Сарымолдаева Меркенского района.
Все обстоятельства произошедшего еще выясняют эксперты и полиция. Известно, что мать оставляла малышек дома одних из-за работы. Детей женщина воспитывала в одиночку. Мать с детьми снимала дом.
В тот день она ушла на работу в торговый центр, оставив малышек с включенной газовой печью. На улице в этот день было холодно. Когда вернулась вечером, дети уже не подавали признаков жизни. Не смогли реанимировать их и в больнице.
Специалисты почти сразу озвучили причины гибели девочек: отравление угарным газом от неисправной печи. Отравиться, по словам медиков, можно всего за несколько минут.
Будут ли привлекать хозяина арендного дома к ответственности, пока неясно.
Источник: КТК
Напомним, трагедия случилась в субботу, 19 апреля, в селе Мерке. Сообщалось, что в районную больницу были доставлены трое несовершеннолетних с признаками отравления угарным газом. Несмотря на усилия медиков, дети скончались в реанимации, не приходя в сознание.
В акимате сообщили, что проводят служебную проверку, в район прибыл замакима области.
"Местные исполнительные органы оказывают родным погибших всю необходимую помощь, включая организацию похорон. Семье оказывается психологическая помощь", - проинформировали в пресс-службе акимата.
Позже с заявлением выступили в газовой компании QazaqGaz Aimaq. Здесь заявили, что причиной отравления угарным газом стало отсутствие тяги в газовом котле и дымоотводящей трубе, и дали рекомендации казахстанцам, как избежать подобных трагедий.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2237985-otravivshihsya-ugarnym-gazom-devochek-pohoronili-na-yuge-kazahstana/