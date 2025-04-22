Отравившихся угарным газом девочек похоронили на юге Казахстана

В Жамбылской области простились с тремя девочками, которые скончались от отравления угарным газом. Им было всего семь, пять и три года, передает сайт телеканала КТК.

Трагедия произошла в селе Сарымолдаева Меркенского района.

Все обстоятельства произошедшего еще выясняют эксперты и полиция. Известно, что мать оставляла малышек дома одних из-за работы. Детей женщина воспитывала в одиночку. Мать с детьми снимала дом.

В тот день она ушла на работу в торговый центр, оставив малышек с включенной газовой печью. На улице в этот день было холодно. Когда вернулась вечером, дети уже не подавали признаков жизни. Не смогли реанимировать их и в больнице.

Специалисты почти сразу озвучили причины гибели девочек: отравление угарным газом от неисправной печи. Отравиться, по словам медиков, можно всего за несколько минут.

Будут ли привлекать хозяина арендного дома к ответственности, пока неясно.

Источник: КТК

Напомним, трагедия случилась в субботу, 19 апреля, в селе Мерке. Сообщалось, что в районную больницу были доставлены трое несовершеннолетних с признаками отравления угарным газом. Несмотря на усилия медиков, дети скончались в реанимации, не приходя в сознание.

В акимате сообщили, что проводят служебную проверку, в район прибыл замакима области.

"Местные исполнительные органы оказывают родным погибших всю необходимую помощь, включая организацию похорон. Семье оказывается психологическая помощь", - проинформировали в пресс-службе акимата.

Позже с заявлением выступили в газовой компании QazaqGaz Aimaq. Здесь заявили, что причиной отравления угарным газом стало отсутствие тяги в газовом котле и дымоотводящей трубе, и дали рекомендации казахстанцам, как избежать подобных трагедий.