Трое детей насмерть отравились газом в Жамбылской области

В селе Мерке Жамбылской области трое детей отравились угарным газом и скончались. Начато досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на районный акимат.

Подробности трагедии корреспонденту NUR.KZ рассказали в пресс-службе акимата Меркенского района.

Вчера, 19 апреля, в Меркенскую районную больницу Жамбылской области были доставлены трое несовершеннолетних с признаками отравления, предположительно, в результате нарушения правил эксплуатации отопительной печи на газе.

Несмотря на усилия медиков, дети скончались в реанимационном отделении, не приходя в сознание.

"По поручению акима Жамбылской области создана специальная рабочая группа, проводится служебная проверка.

В район прибыл заместитель акима области. На месте происшествия работают сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Местные исполнительные органы оказывают родным погибших всю необходимую помощь, включая организацию похорон. Семье оказывается психологическая помощь", - сообщили в пресс-службе акимата.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Дополнительная информация будет предоставлена по мере поступления новых данных.

Ведомство просит жителей проявлять бдительность и соблюдать правила безопасного обращения с газом.

Напомним, ранее в марте сообщалось, что пятеро детей и родители, по предварительным данным, отравились угарным газом в Мангистау. Близкие семьи рассказали, что один из детей якобы пытался предупредить о беде.

Недавно сообщалось об еще одном аналогичном факте, когда семья отравилась угарным газом в Мангистау - в результате произошедшего погибли двое подростков и один взрослый, еще один человек выжил.

Добавим, ранее в МЧС рассказывали о профилактике отравления угарным газом. При соблюдении правил безопасности можно избежать отравления угарным газом:

не использовать устройства, сжигающие топливо, без достаточных знаний, навыков и инструментов;

проверить исправность работы печи, дымохода, приточной и вытяжной вентиляции;

не сжигать топливо в помещении с плохой вентиляцией;

не оставлять в гараже машину с включенным двигателем;

запрещается использовать дизельные и бензиновые электрогенераторы в закрытых помещениях.