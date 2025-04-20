Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Трое детей насмерть отравились газом в Жамбылской области

Опубликовано:

газовая конфорка
Фото: depositphoto

В селе Мерке Жамбылской области трое детей отравились угарным газом и скончались. Начато досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на районный акимат.

Подробности трагедии корреспонденту NUR.KZ рассказали в пресс-службе акимата Меркенского района.

Вчера, 19 апреля, в Меркенскую районную больницу Жамбылской области были доставлены трое несовершеннолетних с признаками отравления, предположительно, в результате нарушения правил эксплуатации отопительной печи на газе.

Несмотря на усилия медиков, дети скончались в реанимационном отделении, не приходя в сознание.

"По поручению акима Жамбылской области создана специальная рабочая группа, проводится служебная проверка.

В район прибыл заместитель акима области. На месте происшествия работают сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Местные исполнительные органы оказывают родным погибших всю необходимую помощь, включая организацию похорон. Семье оказывается психологическая помощь", - сообщили в пресс-службе акимата.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Дополнительная информация будет предоставлена по мере поступления новых данных.

Ведомство просит жителей проявлять бдительность и соблюдать правила безопасного обращения с газом.

Напомним, ранее в марте сообщалось, что пятеро детей и родители, по предварительным данным, отравились угарным газом в Мангистау. Близкие семьи рассказали, что один из детей якобы пытался предупредить о беде.

Недавно сообщалось об еще одном аналогичном факте, когда семья отравилась угарным газом в Мангистау - в результате произошедшего погибли двое подростков и один взрослый, еще один человек выжил.

Добавим, ранее в МЧС рассказывали о профилактике отравления угарным газом. При соблюдении правил безопасности можно избежать отравления угарным газом:

  • не использовать устройства, сжигающие топливо, без достаточных знаний, навыков и инструментов;
  • проверить исправность работы печи, дымохода, приточной и вытяжной вентиляции;
  • не сжигать топливо в помещении с плохой вентиляцией;
  • не оставлять в гараже машину с включенным двигателем;
  • запрещается использовать дизельные и бензиновые электрогенераторы в закрытых помещениях.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2237484-troe-detey-nasmert-otravilis-gazom-v-zhambylskoy-oblasti/