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Гибель детей на юге Казахстана: в газовой компании сделали заявление

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Газовая печь на месте трагедии
Газовая печь на месте трагедии. Фото: АО "QazaqGaz Aimaq"

Компания QazaqGaz Aimaq прокомментировала гибель троих детей в Жамбылской области - они насмерть отравились угарным газом, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию.

Как рассказали в компании, в ходе обследования аварийной бригадой было установлено, что основной причиной отравления угарным газом стало отсутствие тяги в газовом котле и дымоотводящей трубе.

"В доме использовался отопительный котел кустарного производства. Дымоход был выполнен из стальной трубы и выведен через стену без надлежащей теплоизоляции и без конденсатосборника. Вентиляционный канал отсутствовал.

Установлено также, что договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и акт обследования дымо- и вентиляционных каналов отсутствовали. Сигнализатор загазованности в помещении также не был установлен", - говорится в сообщении.

В связи с этим компания обратилась к казахстанцам и призвала их соблюдать меры безопасности при эксплуатации газового оборудования:

  • при запахе газа немедленно звонить по номеру 104;
  • не допускать детей к эксплуатации газовых приборов;
  • всегда проверять наличие тяги в дымоходе;
  • запрещается самовольно подключать или переносить газовое оборудование;
  • монтаж и обслуживание должны проводиться исключительно квалифицированными специалистами;
  • запрещается использовать газовые плиты для обогрева помещений;
  • не допускается установка и использование отопительных приборов кустарного производства.

Напомним, трагедия случилась в субботу, 19 апреля, в селе Мерке. Сообщалось, что в районную больницу были доставлены трое несовершеннолетних с признаками отравления угарным газом. Несмотря на усилия медиков, дети скончались в реанимации, не приходя в сознание.

В акимате сообщили, что проводят служебную проверку, в район прибыл замакима области.

"Местные исполнительные органы оказывают родным погибших всю необходимую помощь, включая организацию похорон. Семье оказывается психологическая помощь", - проинформировали в пресс-службе акимата.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2237559-gibel-devochek-na-yuge-kazahstana-v-gazovoy-kompanii-sdelali-zayavlenie/