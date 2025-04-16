Три человека упали в реку с подвесного моста и погибли в области Абай

В результате поисково-спасательных работ в Аягозском районе сегодня обнаружили тела трех мужчин, утонувших в реке Караколь после падения с моста, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС области Абай.

Как сообщает пресс-службой ведомства, 15 апреля в 15:50 на пульт "101" города Аягоза поступило сообщение о происшествии в селе Акшаули Аягозского района области Абай.

"По предварительным данным и со слов очевидцев, трое рабочих крестьянского хозяйства при попытке переправить мотоцикл через деревянный подвесной мост на участке Коккамир упали в реку Караколь. На берегу были обнаружены сотовые телефоны и верхняя одежда", - рассказали в ведомстве.

К месту происшествия были направлены силы и средства ДЧС региона. Поисково-спасательные работы проводились совместно с представителями местных исполнительных органов.

Сегодня утром спасатели обнаружили тела двух мужчин 1980 и 1978 годов рождения. Днем, в 14:35, нашли тело третьего пропавшего мужчины 1967 года рождения. Его обнаружили на расстоянии около 2 км от места происшествия.

Поисково-спасательные работы завершили. Департаментом полиции области Абай проводятся следственные мероприятия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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