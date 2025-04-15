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"Еще одной трагедии ждут?": жители Шымкента потребовали наказать чиновников после гибели ребенка

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Котлован, где погиб ребенок в Шымкенте
Котлован, где погиб ребенок в Шымкенте. Кадр из сюжета: телеканал КТК

В Шымкенте первоклассник упал в яму с водой и утонул. Местные жители требуют наказать чиновников, поскольку те игнорировали их просьбы зарыть котлован, передает сайт телеканала КТК.

Страшная трагедия произошла на окраине Шымкента, в микрорайоне Туран. Айдыну Сауирбаю было всего 6 лет.

Вечером мальчик пошел играть на улицу. Как он оказался в глубокой яме, никто не видел. Обеспокоенные взрослые стали искать ребенка, не вернувшегося вовремя домой. И только ближе к ночи нашли его уже бездыханное тело.

"Я сама видела, сама видела его там на месте. Он был на поверхности воды. Лицом вниз... Уже застывшие руки были, ноги", - рассказала мама погибшего мальчика Маржан.

Как сообщает телеканал, яма появилась здесь в прошлом году. Ее вырыли, когда чинили трубу канализации. Но работы недоделали и просто все бросили. В итоге со временем она превратилась в огромный котлован со стоками.

Местные говорят, в прошлом году отсюда уже вытаскивали двоих детей. Но тогда все закончилось благополучно. Жители ближайших домов не раз обращались с просьбой зарыть опасную яму. Но никто этим так и не занялся.

"Больше года стоит эта вода. Это уже настоящий туалет! Целая река уже! До чего дошло, люди гибнут! Конечно, мы боимся. У меня сын тоже активный. Я же его к себе не привяжу. Дети гуляют. Мы с утра до вечера на работе. Чего ждут? Чтобы еще одна трагедия случилась?" - возмущена горожанка Алия Суанова.

Люди возмущены, что даже после гибели ребенка яму никак не огородили. И только два дня спустя, когда местные подняли шум, тут появились и чиновники, и техника. Оказалось, работы на этом месте вели две подрядные организации. Но бросили все, не закончив, из-за судебных тяжб. Чиновники заверили, что стоки откачают.

"Воду откачают. Затем проверят все трубы и только потом яму зароют. Если нужно, мы ее пока огородим. Сколько дней работы займут, я не знаю. Наверное, неделю. Но откачаем и зароем", - заявил и. о. руководителя отдела управления энергетики и инфраструктурного развития Шымкента Аскар Аширов.

Жители микрорайона также потребовали от прокуратуры провести проверку и привлечь чиновников и подрядчиков к ответственности за халатность, которая привела к гибели ребенка.

Источник: КТК

Напомним, в прошлом году в Рудном 7-летний малыш погиб в выкопанной для прокладки труб траншее - его засыпало грунтом.

Тогда же директор Департамента охраны здоровья матери и ребенка Минздрава Магрипа Ембергенова озвучила статистику по детской смертности. Она рассказала, почему чаще всего травмируются дети.

Согласно статистике, ежегодно регистрируется до 200 тыс. несчастных случаев и травм среди детей - 20% умирают в результате травм, несовместимых с жизнью.

Отмечается, что 80% трагедий с детьми происходят по вине родителей: взрослые оставляют детей одних дома, в авто не пристегивают их, не используют детские кресла, не присматривают за ними на водоемах и других потенциально опасных местах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2235734-eshche-odnoy-tragedii-zhdut-zhiteli-shymkenta-potrebovali-nakazat-chinovnikov-posle-gibeli-rebenka/