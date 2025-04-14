Первоклассник погиб, упав в яму с водой в Шымкенте
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В Шымкенте в субботу, 12 апреля, трагически погиб ребенок - первоклассник упал в неогороженную яму с водой в микрорайоне Туран-1, передает телеканал Otyrar.kz.
По данным издания, семилетний мальчик ушел из дома около 17:00, а спустя несколько часов, около 22:00, его тело обнаружили в заполненном водой котловане глубиной около 2 метров.
По словам местных жителей, яму вырыли несколько лет назад под септик для многоэтажных домов, но работы приостановили, и она осталась открытой. Со временем котлован заполнился сточными водами.
Отмечается, что жители неоднократно обращались в ответственные органы с просьбой оградить опасную территорию, однако меры приняты не были.
Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Проводится проверка.
Напомним, в прошлом году в Рудном 7-летний малыш погиб в выкопанной для прокладки труб траншее - его засыпало грунтом.
Тогда же директор Департамента охраны здоровья матери и ребенка Минздрава Магрипа Ембергенова озвучила статистику по детской смертности. Она рассказала, почему чаще всего травмируются дети.
Согласно статистике, ежегодно регистрируется до 200 тыс. несчастных случаев и травм среди детей - 20% умирают в результате травм, несовместимых с жизнью.
Отмечается, что 80% трагедий с детьми происходят по вине родителей: взрослые оставляют детей одних дома, в авто не пристегивают их, не используют детские кресла, не присматривают за ними на водоемах и других потенциально опасных местах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2235449-pervoklassnik-pogib-upav-v-yamu-s-vodoy-v-shymkente/