Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Первоклассник погиб, упав в яму с водой в Шымкенте

Опубликовано:

Силуэт мальчика на фоне заката
Иллюстративное фото: pixabay.com

В Шымкенте в субботу, 12 апреля, трагически погиб ребенок - первоклассник упал в неогороженную яму с водой в микрорайоне Туран-1, передает телеканал Otyrar.kz.

По данным издания, семилетний мальчик ушел из дома около 17:00, а спустя несколько часов, около 22:00, его тело обнаружили в заполненном водой котловане глубиной около 2 метров.

По словам местных жителей, яму вырыли несколько лет назад под септик для многоэтажных домов, но работы приостановили, и она осталась открытой. Со временем котлован заполнился сточными водами.

Отмечается, что жители неоднократно обращались в ответственные органы с просьбой оградить опасную территорию, однако меры приняты не были.

Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Проводится проверка.

Напомним, в прошлом году в Рудном 7-летний малыш погиб в выкопанной для прокладки труб траншее - его засыпало грунтом.

Тогда же директор Департамента охраны здоровья матери и ребенка Минздрава Магрипа Ембергенова озвучила статистику по детской смертности. Она рассказала, почему чаще всего травмируются дети.

Согласно статистике, ежегодно регистрируется до 200 тыс. несчастных случаев и травм среди детей - 20% умирают в результате травм, несовместимых с жизнью.

Отмечается, что 80% трагедий с детьми происходят по вине родителей: взрослые оставляют детей одних дома, в авто не пристегивают их, не используют детские кресла, не присматривают за ними на водоемах и других потенциально опасных местах.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2235449-pervoklassnik-pogib-upav-v-yamu-s-vodoy-v-shymkente/