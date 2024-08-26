Засыпало грунтом: ребенок погиб в траншее в Рудном

Трагедия произошла сегодня, 26 августа, в Рудном - погиб ребенок. На 7-летнего мальчика обвалился грунт, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

Как сообщили в полиции, 26 августа в Рудном по улице 50 лет Октября около дома в выкопанной траншее для прокладки труб на 7-летнего мальчика обвалился грунт.

Отмечается, что во время происшествия рабочих подрядной организации на месте не было.

Тело погибшего мальчика извлекли спасатели ДЧС.

"По данному факту полицией возбуждено уголовное дело за нарушение правил или требований нормативов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Проводится проверка, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Ход расследования взят на особый контроль руководства департамента полиции Костанайской области", - добавили в пресс-службе.

Иная информация в интересах следствия не разглашается, отметили в областном ДП.

Напомним, сегодня директор Департамента охраны здоровья матери и ребенка Минздрава Магрипа Ембергенова озвучила статистику по детской смертности. Она также рассказала, почему чаще всего травмируются дети.

Согласно статистике, ежегодно регистрируется до 200 тыс. несчастных случаев и травм среди детей - 20% умирают в результате травм, несовместимых с жизнью.

Отмечается, что 80% трагедий с детьми происходят по вине родителей: взрослые оставляют детей одних дома, в авто не пристегивают их, не используют детские кресла, не присматривают за ними на водоемах и других потенциально опасных местах.