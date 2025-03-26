"Не смогла подняться": ЧП произошло в развлекательном центре в Караганде

В развлекательном центре в Караганде 18-летняя девушка получила травму спины во время прыжков на батуте. Инцидент прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

О несчастном случае в Караганде рассказали в Telegram-канале "Патриот". Как выяснилось, инцидент произошел в детском развлекательном центре, который открылся несколько дней назад.

"Девочка на батуте во время прыжков травмировала позвоночник. Она не смогла подняться на ноги. Врачи вынесли ее на носилках", - говорится в посте.

Пострадавшую доставили в многопрофильную больницу имени Макажанова.

"Администратор детского развлекательного центра сообщила на месте происшествия, что девочка делала сальто, а это строго запрещено правилами безопасности", - рассказали в Telegram-канале.

Как пояснили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Карагандинской области, из медицинского учреждения Караганды в дежурную часть поступило сообщение о травме, полученной 18-летней жительницей города в развлекательном центре.

"Данный факт зарегистрирован в полиции. В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято соответствующее решение", - отметили в ведомстве.

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