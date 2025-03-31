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Гуляли в заброшенном здании: бетонная плита упала на подростка в Жетiсу (видео)

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Спасение подростка
Спасатели. Кадр из видео.: МЧС РК

Бетонная плита упала на подростка в заброшенном здании в области Жетiсу - пострадавшего передали медикам, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС Казахстана.

15-летний подросток получил травму, когда на него упала бетонная плита в заброшенном здании, где он находился с друзьями. Инцидент произошел в селе Сарыозек.

Используя спасательные носилки и лестницу, спасатели аккуратно спустили подростка на землю.

После они передали пострадавшего в руки медиков для оказания ему дальнейшей помощи.

Напомним, несколько лет назад на окраине Тараза тяжелая бетонная плита упала на 8-летнего мальчика. В результате этого он скончался. Плита была частью старого ограждения железнодорожного депо.

Похожий случай произошел в 2020 году в Павлодарской области на возводимом объекте в поселке Майкаин. Плита упала на мужчину, спасти его не удалось. Смерть от полученных травм была мгновенной.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2231673-gulyali-v-zabroshennom-zdanii-betonnaya-plita-upala-na-podrostka-v-zhetisu-video/