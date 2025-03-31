Гуляли в заброшенном здании: бетонная плита упала на подростка в Жетiсу (видео)
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Бетонная плита упала на подростка в заброшенном здании в области Жетiсу - пострадавшего передали медикам, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС Казахстана.
15-летний подросток получил травму, когда на него упала бетонная плита в заброшенном здании, где он находился с друзьями. Инцидент произошел в селе Сарыозек.
Используя спасательные носилки и лестницу, спасатели аккуратно спустили подростка на землю.
После они передали пострадавшего в руки медиков для оказания ему дальнейшей помощи.
Напомним, несколько лет назад на окраине Тараза тяжелая бетонная плита упала на 8-летнего мальчика. В результате этого он скончался. Плита была частью старого ограждения железнодорожного депо.
Похожий случай произошел в 2020 году в Павлодарской области на возводимом объекте в поселке Майкаин. Плита упала на мужчину, спасти его не удалось. Смерть от полученных травм была мгновенной.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2231673-gulyali-v-zabroshennom-zdanii-betonnaya-plita-upala-na-podrostka-v-zhetisu-video/