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"Залез в воду во время задержания": 21-летний парень насмерть замерз в СКО

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Скорая помощь
Скорая помощь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Сети появилась информация о том, что в Петропавловске 21-летний горожанин погиб от переохлаждения, так как залез в воду. Инцидент прокомментировали в ДП СКО, передает NUR.KZ.

О происшествии в Петропавловске рассказали в паблике 7152.kz в Instagram. Инцидент произошел в районе АЗС по дороге в микрорайон Солнечный.

По информации паблика, 21-летний парень погиб от общего переохлаждения до прибытия скорой помощи, которую вызвали полицейские.

"По неподтвержденным официально данным, погибший залез в воду во время задержания", - говорится в посте.

В ДП СКО подтвердили, что в ночь на 2 апреля в карете скорой помощи скончался 21-летний житель Петропавловска, обнаруженный вблизи поворота на поселок Солнечный.

"Признаков насилия не обнаружено. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств и мотивов преступления", - отметили в ведомстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2232549-zalez-v-vodu-vo-vremya-zaderzhaniya-21-letniy-paren-nasmert-zamerz-v-reke-v-sko/