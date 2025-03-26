Тела трех мужчин нашли в водохранилище вблизи Темиртау

Трое рыбаков погибли на водохранилище вблизи Темиртау. О том, что могло случиться страшное, в экстренную службу сообщила дочь одного из мужчин, передает ekaraganda.kz.

Спасатели несколько дней прочесывали водохранилище, искали и вокруг него. Как сообщили в ДЧС Карагандинской области, худшие предположения подтвердились: тела троих рыбаков были извлечены из воды.

20 марта трое мужчин 1948, 1957 и 1949 годов рождения отправились из Сарани в Темиртау. Рыбачить они планировали на Самаркандском водохранилище.

Как стало известно позже, они утонули, провалившись под лед. Спасатели также отметили, что на погибших не было спасательных жилетов.

Аналогичная ситуация сложилась на Шерубай-Нуринском водохранилище в поселке Топар, где ведутся поиски еще одного мужчины, который также не вернулся с рыбалки.

В ДЧС Карагандинской области обратились ко всем жителям региона. Сейчас лед на водоемах крайне нестабилен и представляет смертельную опасность. Выход на него в темное время суток, при плохой видимости, а также в периоды ледостава и ледотаяния запрещен.

"Несмотря на предупреждения, люди продолжают рисковать своей жизнью. Помните, что выход на лед в таких условиях может привести к трагическим событиям. Берегите себя и своих близких!" - предупредили в ведомстве.

Ранее сотрудники министерства по ЧС обратились к казахстанцам в связи с потеплением. Граждан призывали не выходить на лед, в том числе для подледной рыбалки, и строго соблюдать меры безопасности. В ведомстве отметили, что выезд на лед на любом виде транспорта запрещен.

На водохранилище Терс-Ащыбулак в Жамбылской области пятеро рыбаков оказались на льдине, которая в результате таяния отошла от берега. На место происшествия оперативно выехали спасатели МЧС, которые с помощью спасательной доски благополучно доставили на берег всех пострадавших.