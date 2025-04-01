Рваные раны лица и кисти: петарда взорвалась в руках подростка в Костанае

В Костанае 13-летний подросток получил множественные рваные раны лица и кисти после того, как у него в руках взорвалась петарда, передает телеканал "Астана".

По данным телеканала, инцидент произошел в минувшие выходные. Группа подростков играла в дворе многоэтажного дома в микрорайоне Аэропорт. Они нашли петарду и захотели ее поджечь. Пиротехнический снаряд моментально взорвался в руках у одного из ребят, в результате чего мальчик получил множественные ранения.

Друзья помогли добраться ему до дома, где родители вызвали скорую. Другие подростки не пострадали.

"У ребенка множественные рваные раны правой кисти и лица. Раны все ушиты, ребенок находится в травматологическом отделении. Состояние средней степени тяжести.

В этом году это первый случай. Последний такой случай был года 2 назад, и то это было на Новый год", - рассказал заведующий отделением травматологии Костанайской детской областной больницы Расул Греев.

Напомним, в января в Актобе двое подростков пострадали от пиротехники. Один получил ожог роговицы, другой - термические травмы.

До этого сообщалось, что в новогодние праздники в Казахстане от использования пиротехнических средств пострадали 63 человека, в том числе 20 детей.

А в прошлом году в Алматы после Нового года в больницу попали пятеро подростков, которые пострадали от разрыва петард. Они получили ожоги, переломы и другие травмы.

Добавим, каждый год в преддверии новогодних праздников спасатели напоминают о правилах использования пиротехнических изделий. В целях безопасности важно приобретать их только в специализированных магазинах и в стационарных торговых павильонах. Не допускается устраивать салюты ближе 50 м от зданий и сооружений, под навесами и кронами деревьев, применять их при ветреной погоде.