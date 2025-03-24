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Руку астанчанки затянуло в пресс, раскатывающий тесто

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Рука женщины застряла в тестораскаточной установке
Рука женщины застряла в тестораскаточной установке. Фото: t.me/qr_tjm

В Астане спасатели пришли на помощь женщине, чья рука застряла в тестораскаточном аппарате, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС.

Инцидент произошел в столице, в районе Сарыарка, где рука рабочей 1983 года рождения застряла в тестораскаточной установке.

Рука женщины застряла в тестораскаточной установке
Рука женщины застряла в тестораскаточной установке. Фото: t.me/qr_tjm

С помощью специальных инструментов спасатели освободили руку пострадавшей, а затем передали ее работникам бригады скорой помощи.

В начале января этого года мы рассказывали о случае в Мангистауской области, когда руку рабочего полигона твердых бытовых отходов затянуло в станок.

Еще один похожий случай произошел два года назад в Алматы – в мясном цеху по производству котлет руку рабочего затянуло в мясорубку.

Еще об одном похожем случае мы рассказывали 5 лет назад – рабочий сунул руку в тестомес и лопасти механизма затянули ее. Инцидент случился в Жезказгане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2230302-ruku-astanchanki-zatyanulo-v-press-raskatyvayushchiy-testo/