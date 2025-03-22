Спасатели обратились к казахстанцам

Сотрудники министерства по ЧС обратились к казахстанцам в связи с потеплением - граждан призывали не выходить на лед, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Казахстанцев предупредили, что в связи с повышением температуры воздуха толщина льда на водоемах уменьшается, что создает угрозу для жизни и здоровья людей. Появляются трещины и промоины, значительно повышая риск провала под лед.

Спасатели рекомендуют воздержаться от выхода на лед, в том числе для подледной рыбалки, и строго соблюдать меры безопасности.

Выезд на лед на любом виде транспорта запрещен.

"️Особое внимание следует уделить безопасности детей - не оставляйте их без присмотра и разъясняйте им опасность выхода на тонкий лед", - напомнили в МЧС.