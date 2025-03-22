Спасатели обратились к казахстанцам
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Сотрудники министерства по ЧС обратились к казахстанцам в связи с потеплением - граждан призывали не выходить на лед, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Казахстанцев предупредили, что в связи с повышением температуры воздуха толщина льда на водоемах уменьшается, что создает угрозу для жизни и здоровья людей. Появляются трещины и промоины, значительно повышая риск провала под лед.
Спасатели рекомендуют воздержаться от выхода на лед, в том числе для подледной рыбалки, и строго соблюдать меры безопасности.
Выезд на лед на любом виде транспорта запрещен.
"️Особое внимание следует уделить безопасности детей - не оставляйте их без присмотра и разъясняйте им опасность выхода на тонкий лед", - напомнили в МЧС.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230070-spasateli-obratilis-k-kazahstancam/