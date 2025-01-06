Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Руку 20-летнего рабочего затянуло в станок в Мангистауской области

Опубликовано:

Спасатели на месте ЧП
Спасатели на месте ЧП. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В Мангистауской области спасатели пришли на помощь молодому рабочему твердых-бытовых отходов Мунайлинского района – его руку затянуло в станок, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, ЧП произошло в цеху, расположенном на территории полигона твердых-бытовых отходов – рука рабочего 2004 года рождения по неосторожности попала в жернова станка по переработке пластика.

"Спасатели при помощи специальных инструментов аккуратно демонтировали устройство и высвободили руку пострадавшего. После этого мужчина был перенесен в ожидавшую карету скорой помощи для дальнейшей его транспортировки в больницу", – говорится в сообщении.

В МЧС напомнили о необходимости строгого соблюдения техники безопасности на производстве и тщательного инструктажа работников предприятия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2208468-ruku-20-letnego-rabochego-zatyanulo-v-stanok-v-mangistauskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie