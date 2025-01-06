Руку 20-летнего рабочего затянуло в станок в Мангистауской области

В Мангистауской области спасатели пришли на помощь молодому рабочему твердых-бытовых отходов Мунайлинского района – его руку затянуло в станок, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, ЧП произошло в цеху, расположенном на территории полигона твердых-бытовых отходов – рука рабочего 2004 года рождения по неосторожности попала в жернова станка по переработке пластика.

"Спасатели при помощи специальных инструментов аккуратно демонтировали устройство и высвободили руку пострадавшего. После этого мужчина был перенесен в ожидавшую карету скорой помощи для дальнейшей его транспортировки в больницу", – говорится в сообщении.

В МЧС напомнили о необходимости строгого соблюдения техники безопасности на производстве и тщательного инструктажа работников предприятия.