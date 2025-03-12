Массовое отравление суши в Туркестане: возбуждено уголовное дело
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Больше полусотни человек отравились суши в Туркестане. Полицейские завели уголовное дело по данному факту и выяснили некоторые подробности, передает сайт телеканала КТК.
В результате случившегося 22 человека попали в больницу, среди них - дети.
Как выяснили стражи порядка, все пострадавшие заказали еду навынос в одном и том же месте - место работает только на доставку и является популярным среди горожан.
"Мои дети заказывали суши домой. Говорят, что поели - и ближе к 11 ночи всех стало тошнить. Двух детей, школьниц, дочь беременную забрали на скорой помощи в больницу. Сейчас уже немного лучше", - рассказала местная жительница.
Отмечается, что покупатели не жаловались на вкус продукта, однако спустя пару часов после употребления почувствовали симптомы отравления.
По линии скорой помощи в больницы попали 55 человек, среди них 12 детей, есть даже беременные женщины, сообщается в телесюжете.
В настоящий момент точка общепита закрыта, а полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов".
Была назначена экспертиза.
Источник: КТК.
Напомним, ранее медики рассказали о массовом отравлении фастфудом в Туркестане - пострадавшие ели суши. 22 человек попали в больницу, где продолжают лечение.
В ведомстве добавили, что все они были размещены в изолированных палатах инфекционного отделения.
В настоящий момент состояние пациентов, проходящих лечение, стабильное.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2227509-massovoe-otravlenie-sushi-v-turkestane-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo/