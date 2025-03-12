Массовое отравление суши в Туркестане: возбуждено уголовное дело

Больше полусотни человек отравились суши в Туркестане. Полицейские завели уголовное дело по данному факту и выяснили некоторые подробности, передает сайт телеканала КТК.

В результате случившегося 22 человека попали в больницу, среди них - дети.

Как выяснили стражи порядка, все пострадавшие заказали еду навынос в одном и том же месте - место работает только на доставку и является популярным среди горожан.

"Мои дети заказывали суши домой. Говорят, что поели - и ближе к 11 ночи всех стало тошнить. Двух детей, школьниц, дочь беременную забрали на скорой помощи в больницу. Сейчас уже немного лучше", - рассказала местная жительница.

Отмечается, что покупатели не жаловались на вкус продукта, однако спустя пару часов после употребления почувствовали симптомы отравления.

По линии скорой помощи в больницы попали 55 человек, среди них 12 детей, есть даже беременные женщины, сообщается в телесюжете.

В настоящий момент точка общепита закрыта, а полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов".

Была назначена экспертиза.

Источник: КТК.

Напомним, ранее медики рассказали о массовом отравлении фастфудом в Туркестане - пострадавшие ели суши. 22 человек попали в больницу, где продолжают лечение.

В ведомстве добавили, что все они были размещены в изолированных палатах инфекционного отделения.

В настоящий момент состояние пациентов, проходящих лечение, стабильное.