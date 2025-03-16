Женщина во время мытья окон сорвалась с 10 этажа под Алматы

В селе Бесагаш произошла трагедия - 41-летняя женщина во время мытья окон упала с 10 этажа и скончалась на месте происшествия, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

По информации пресс-службы ведомства, 15 марта в жилом комплексе "Аспан Сити" в селе Бесагаш 41-летняя женщина выпала из окна 10-го этажа. От полученных травм она скончалась на месте.

"По предварительной информации, трагедия произошла по неосторожности во время мытья окон. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - рассказали в ДП Алматинской области.

Напомним, в декабре прошлого года в Алматы погиб промышленный альпинист, сорвавшись с высоты 12-го этажа при установке рекламного баннера на здание. В полиции сообщили о начале расследования.

В январе этого года в Атырау на строительной площадке жилого комплекса двое рабочих упали с высоты пятого этажа. Один из них погиб на месте, другого госпитализировали. Правоохранители возбудили уголовное дело.