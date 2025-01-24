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Эзотерика

Двое рабочих сорвались с высоты 5 этажа в Атырау, один из них погиб

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Строители
На стройплощадке. Иллюстративное фото: fotog / Getty Images

В Атырау на строительной площадке жилого комплекса двое рабочих упали с высоты пятого этажа. Один из них погиб на месте, другого госпитализировали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 20 января в 11.15 на строительной площадке жилого комплекса, расположенного в городской черте, двое рабочих упали с пятого этажа.

"В результате происшествия 43-летний мужчина скончался на месте от тяжелых травм, а 33-летний мужчина с различными телесными повреждениями был доставлен в областную больницу", - уточнили в ведомстве.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. По уголовному делу проводятся комплексные следственные действия.

Ранее в строящемся жилом комплексе в Караганде сорвался лифт, в результате чего один человек погиб, еще один оказался в реанимации больницы в тяжелом состоянии. Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, что повлекло по неосторожности смерть человека.

Позже в Караганде на строящемся заводе при проведении монтажно-сварочных работ с высоты сорвался 19-летний парень, который погиб на месте. Стройка ведется в специальной экономической зоне. На предприятии планируют запустить производство кремниевых сплавов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2214797-dvoe-rabochih-sorvalis-s-vysoty-5-etazha-v-atyrau-odin-iz-nih-pogib/

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