Женщина пострадала при чистке снега в Астане - ее вытолкнуло на дорогу под колеса автомобиля

В Астане при сбросе снега с пандуса отколовшейся глыбой столкнуло на дорогу прохожую женщину, попавшую при этом под колеса проезжающего автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Подробности происшествия корреспонденту NUR.KZ рассказали в столичной полиции.

"15 марта текущего года, около 12:10 часов, по улице Калдаякова на пандусе одного из домов, погрузчик (ОСИ дома) сбрасывал снег, при этом вдоль дома была установлена сигнальная лента для ограничения доступа к рабочей зоне.

Во время сброса снега, часть отколовшегося от глыбы снега, соскользнув за пределы ограждения, попала в ногу проходившей мимо женщине.

В результате полученного удара, женщина упала на проезжую часть и столкнулась с движущейся автомашиной. Пострадавшая была доставлена в больницу.

В настоящее время проводится проверка по факту получения женщиной телесных повреждений, по результатам которой будет дана правовая оценка произошедшего и приняты меры в соответствии с законодательством", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Департамент полиции предупреждает граждан о необходимости проявлять особую бдительность вблизи зон проведения подобных работ.

"Напоминаем, что соблюдение мер безопасности и внимательность к установленным ограждениям и сигнальным лентам могут предотвратить несчастные случаи", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, неделю назад в Усть-Каменогорске сошедший с крыши жилого дома снег повредил припаркованный у здания автомобиль. К счастью, обошлось без жертв.

Ранее спасатели обратились к казахстанцам с предупреждением о том, что в связи с приходом весны и потеплением возможен сход снега с крыш и падение сосулек.

Гражданам советуют не приближаться к домам со скатными крышами, с которых возможен сход снега, и не оставлять автомобили вблизи сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега.

"Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось", - говорят спасатели.