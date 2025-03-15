Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Женщина пострадала при чистке снега в Астане - ее вытолкнуло на дорогу под колеса автомобиля

Опубликовано:

Погрузка и вывоз снега
Погрузчик чистит снег. Иллюстративное фото: акимат Астаны

В Астане при сбросе снега с пандуса отколовшейся глыбой столкнуло на дорогу прохожую женщину, попавшую при этом под колеса проезжающего автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Подробности происшествия корреспонденту NUR.KZ рассказали в столичной полиции.

"15 марта текущего года, около 12:10 часов, по улице Калдаякова на пандусе одного из домов, погрузчик (ОСИ дома) сбрасывал снег, при этом вдоль дома была установлена сигнальная лента для ограничения доступа к рабочей зоне.

Во время сброса снега, часть отколовшегося от глыбы снега, соскользнув за пределы ограждения, попала в ногу проходившей мимо женщине.

В результате полученного удара, женщина упала на проезжую часть и столкнулась с движущейся автомашиной. Пострадавшая была доставлена в больницу.

В настоящее время проводится проверка по факту получения женщиной телесных повреждений, по результатам которой будет дана правовая оценка произошедшего и приняты меры в соответствии с законодательством", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Департамент полиции предупреждает граждан о необходимости проявлять особую бдительность вблизи зон проведения подобных работ.

"Напоминаем, что соблюдение мер безопасности и внимательность к установленным ограждениям и сигнальным лентам могут предотвратить несчастные случаи", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, неделю назад в Усть-Каменогорске сошедший с крыши жилого дома снег повредил припаркованный у здания автомобиль. К счастью, обошлось без жертв.

Ранее спасатели обратились к казахстанцам с предупреждением о том, что в связи с приходом весны и потеплением возможен сход снега с крыш и падение сосулек.

Гражданам советуют не приближаться к домам со скатными крышами, с которых возможен сход снега, и не оставлять автомобили вблизи сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега.

"Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось", - говорят спасатели.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2228343-zhenshchina-postradala-pri-chistke-snega-v-astane-ee-vytolknulo-na-dorogu-pod-kolesa-avtomobilya/