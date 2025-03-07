Снег рухнул с крыши дома на автомобиль в Усть-Каменогорске (видео)

В Усть-Каменогорске сошедший с крыши жилого дома снег повредил припаркованный у здания автомобиль. К счастью, обошлось без жертв, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщается в официальном аккаунте акимата Усть-Каменогорска в Instagram, 6 марта произошел сход снега с крыши многоквартирного дома, расположенного на улице Казахстан, 118. Вместе со снежной массой сорвалась и часть ограждения.

Оказался поврежден автомобиль, припаркованный у дома. Пострадавших нет.

По имеющейся информации, кровля данного дома требует ремонта.

"Данный дом находится на самостоятельном управлении, а значит, согласно закону Республики Казахстан "О жилищных отношениях", ответственность за его техническое состояние, включая своевременную очистку крыши от снега и наледи, несут непосредственно собственники квартир", - отметили в акимате Усть-Каменогорска.

"Данный дом чистился буквально две недели назад. Кровля в ужасном состоянии, особенно над вторым подъездом. Но железо восстановится, самое главное, чтобы не угрожало жизни людей. На завтра я вызвала альпинистов. Они завтра с вышки дочистят там, где есть аварийные ситуации", - рассказала Оксана Шевякова из КСК "Руслан".

В акимате Усть-Каменогорска призвали всех жителей своевременно организовывать очистку крыш, особенно в периоды сильных снегопадов и оттепелей, чтобы предотвратить возможные чрезвычайные ситуации.

Ранее спасатели обратились к казахстанцам с предупреждением о том, что в связи с приходом весны и потеплением возможен сход снега с крыш и падение сосулек.

Гражданам советуют не приближаться к домам со скатными крышами, с которых возможен сход снега, и не оставлять автомобили вблизи сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега.

"Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось", - говорят спасатели.