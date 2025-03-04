Нельзя поднимать голову и бежать: спасатели обратились к казахстанцам из-за прихода весны
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Спасатели обратились к казахстанцам с предупреждением - в связи с приходом весны и потеплением возможен сход снега с крыш и падение сосулек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Так, в МЧС предоставили основные рекомендации и меры предосторожности при угрозе схода снега с крыш зданий. Казахстанцам советуют:
- не приближаться к домам со скатными крышами, с которых возможен сход снега, не позволять находиться в таких местах детям;
- не оставлять автомобили вблизи сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега;
- при наличии ограждения опасного места не пытаться проходить за ограждение, а обойти опасные места другой дорогой;
- не ходить по улице в наушниках, из-за них можно не услышать шума падающего с крыши снега.
"Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием", - советуют спасатели.
Напомним, несколько лет назад, в 2018 году, в Алматы на шедшую по дороге женщину упала сосулька. Спасти горожанку не удалось - от удара по голове она погибла на месте.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2225225-nelzya-podnimat-golovu-i-bezhat-spasateli-obratilis-k-kazahstancam-iz-za-prihoda-vesny/