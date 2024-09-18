Мужчину придавило металлокаркасом весом 300 кг в Алматы

В Алматы мужчину придавило металлическим каркасом весом 300 кг. Пострадавший получил множественные переломы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на УОЗ Алматы.

Металлический каркас упал на мужчину во время строительных работ. Пострадавшего отправили в Центральную городскую клиническую больницу с тяжелыми травмами, множественными переломами и в состоянии травматического шока. Ситуация была критической.

Как рассказали в управлении общественного здравоохранения, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также множественные переломы костей таза и ребер. Тяжелые повреждения сопровождались синдромом длительного сдавления и шоком 2-3 степени.

Травматолог Даулет Чукманов и его команда срочно провели операцию. В УОЗ отмечают, что если бы вмешательство не было выполнено вовремя, это могло привести к серьезным последствиям для пациента.

"Мы восстановили положение костей таза и зафиксировали их с помощью специальных винтов. Операция длилась 1,5 часа и прошла успешно. Сейчас пациент в стабильном состоянии и чувствует себя удовлетворительно. В ближайшее время планируем его выписать", - рассказал Даулет Чукманов.

Пациент выразил глубокую благодарность врачам за спасенную жизнь.

"Спасибо всем травматологам и анестезиологу, которые вселяли в меня надежду. Благодаря им я здесь и могу говорить об этом. В этой больнице работают настоящие профессионалы, которые оперативно приняли меры и провели мне сложную операцию", - отметил он.

Быстрое и профессиональное вмешательство врачей помогло спасти жизнь и обеспечить восстановление пациента после серьезных травм, отметили в УОЗ.

Напомним, в прошлом месяце другой мужчина упал со строительных лесов с высоты седьмого этажа в Астане - он получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу.