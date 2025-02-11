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Готовившая еду жительница Жезказгана оказалась в беспомощном состоянии (видео)

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Спасатель с альпинистским снаряжением
Спасатель. Кадр из видео: t.me/qr_tjm/

Спасатели пришли на помощь к 50-летней жительнице Жезказгана, которая надышалась дымом от подгоревшей еды. Чтобы проникнуть в жилище, они спустились с крыши, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, жительница Жезказгана после долгих попыток не смогла попасть в квартиру к матери, которая не отвечала на звонки и не подходила к двери. Заподозрив неладное, девушка обратилась к спасателям по номеру "112".

Опытные сотрудники службы спасения не стали производить демонтаж двери и проникли в квартиру, спустившись с крыши на балкон при помощи альпинистского снаряжения.

"Внутри они обнаружили хозяйку квартиры 1975 года рождения, которая находилась в беспомощном состоянии, надышавшись дымом от пригоревшей на электрической плите пищи", - уточнили в МЧС.

Женщину передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования и оказания необходимой помощи.

Ранее в Костанае двух человек спасли из горящего двухквартирного жилого дома. Пожарные вывели в безопасное место подростка 12 лет и юношу 19 лет. Возгорание удалось полностью ликвидировать, предотвратив его дальнейшее распространение на вторую квартиру.

А в Астане произошло загорание кровли частного дома. Оттуда шел густой черный дым. Огонь удалось ликвидировать на площади 70 кв.м. Причина пожара устанавливается. О пострадавших не сообщается.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2219765-gotovivshaya-edu-zhitelnica-zhezkazgana-okazalas-v-bespomoshchnom-sostoyanii-video/