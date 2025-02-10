Двух человек спасли из горящего дома в Костанае

Пожар произошел в жилом доме в Костанае - спасатели вывели из горящего здания подростка и юношу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Возгорание случилось в одном из двухквартирных жилых домов, расположенных на улице Ленинградской.

Было установлено, что горит кровля здания.

"Оценив обстановку, спасатели незамедлительно приступили к эвакуации людей из зоны задымления. Благодаря их слаженным действиям из горящего дома были выведены в безопасное место подросток 12 лет и юноша 19 лет", - говорится в сообщении.

Возгорание удалось полностью ликвидировать, предотвратив его дальнейшее распространение на жилые помещения и вторую квартиру.

По данным МЧС, сострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.