Частный дом загорелся в Астане (видео)

В районе Сарыарка в Астане произошло загорание кровли частного дома. О пострадавших не сообщается, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"В районе Сарыарка по ул. Алкатерек произошло загорание кровли частного жилого дома. По прибытию пожарных из кровли шел черный густой дым. Благодаря слаженным действиям пожарных огонь удалось ликвидировать на площади 70 кв.м. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.

В начале января в районе Байконур в Астане в частном жилом доме прогремел взрыв - взорвался газовый баллон. Тогда из загоревшегося дома самостоятельно эвакуировались 8 человек, также спасен мужчина 1966 года рождения. Ему оказали медицинскую помощь, но от госпитализации мужчина отказался.

Что делать при взрыве и пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.