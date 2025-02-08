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Два автобуса с детьми застряли в снегу в Костанайской области (видео)

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Автобус с детьми в Костанайской области
Автобус. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

Два автобуса с детьми, которые ехали на соревнования, застряли в снегу в Костанайской области. На место выехали спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сегодня в 20 км от поселка Амантогай Костанайской области на а/д областного значения Аулиеколь - Жолдама два автобуса с детьми, которые ехали на соревнования, застряли в снежном заносе.

Сотрудниками МЧС из автобуса в ближайший пункт обогрева (село Амантогай) сначала было эвакуировано 13 человек, из них 11 детей.

Работы по буксировке на очищенный участок дороги двух автобусов и семи легковых автомобилей, в которых находились 14 человек, продолжились.

В медицинской помощи никто не нуждался.

Позже в МЧС проинформировали, что под руководством председателя Комитета предупреждения ЧС Серика Джунисбекова спасатели отбуксировали все транспортные средства на очищенный участок дороги.

В конце января из-за метели и плохой видимости в области Абай на выезде из города Аягоза больше 100 машин застряли в пробке. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место и контролировали ситуацию.

В Актюбинской области полиция и спасатели эвакуировали пассажиров двух автобусов, застрявших из-за поломок на трассе Самара - Шымкент при 30-градусных морозах.

Также в Акмолинской области на участке от Щучинска до Астаны образовалась автомобильная пробка из более чем 400 автомобилей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2219058-dva-avtobusa-s-detmi-zastryali-v-snegu-v-kostanayskoy-oblasti-video/