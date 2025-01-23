Автобусы с иностранцами застряли на трассе из-за мороза в Актюбинской области

В Актюбинской области полиция и спасатели эвакуировали пассажиров двух автобусов, застрявших из-за поломок на трассе Самара - Шымкент при 30-градусных морозах, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 23 января в Иргизском районе на автодороге Самара - Шымкент наряд полиции заметил автобус, стоящий на обочине. Автобус с 82 пассажирами следовал по маршруту Шымкент - Уфа. На трассе произошла поломка транспортного средства.

Полицейские совместно с сотрудниками ДЧС и местными исполнительными органами доставили 84 человека, в том числе троих детей, в пункт обогрева. Среди них 82 гражданина России, Узбекистана и Таджикистана, а также двое водителей - граждане Казахстана.

В ту же ночь в Кобдинском районе на той же трассе из-за неисправности электроники остановился автобус с 25 иностранными пассажирами, следовавший из Западно-Казахстанской области на юг Казахстана. Все пассажиры вместе с водителем были доставлены в кемпинг.

На данный момент в Актюбинской области на автодорогах республиканского и областного значения стоят 30 большегрузных автомобилей и два автобуса с различными техническими неисправностями.

В полиции и местных исполнительных органах сообщили, что оказывается всесторонняя помощь водителям и пассажирам.

Департамент полиции призывает граждан перед выездом в дальний путь проверять прогноз погоды и прислушиваться к рекомендациям синоптиков.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области оказали помощь 58 гражданам Узбекистана. Они несколько часов провели на трассе в автобусе, у которого закончилось топливо.

А сотрудники полиции в Атырауской области помогли потерявшимся туристам из Китая, а также паломнику из Узбекистана, направлявшемуся в Мекку.

Также полицейские Актюбинской области оказали помощь водителю сломавшегося автобуса и его пассажирам, среди которых было 56 иностранцев.