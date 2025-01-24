Два человека получили обморожения в Караганде

В Карагандинской области из-за сильных морозов зафиксировали два случая обморожения. Температура опустилась ниже -30 градусов, синоптики прогнозируют еще большее похолодание, передает ekaraganda.kz.

Со вчерашнего дня на территории Карагандинской области свирепствуют морозы. Однако люди живут в привычном ритме: ходят на работу, за покупками в магазины, а некоторые смельчаки прогуливаются по улицам. Тем не менее низкие температуры могут быть опасны. За прошедшие сутки произошло уже два случая обморожения.

Статистикой поделились в областном управлении здравоохранения. По данным медиков, оба случая произошли в Караганде вчера, 23 января, когда столбик термометра опустился ниже 30 градусов мороза. В других городах и районах случаев обморожения зафиксировано не было.

На сегодняшний день у синоптиков был еще менее благоприятный прогноз: ожидалось понижение температуры до 35-38 градусов мороза. Однако, по данным облздрава, сегодня обращений с обморожением еще не поступало.

В ведомстве порекомендовали населению одеваться по погоде, избегать долгого нахождения на улице и следить за детьми.

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