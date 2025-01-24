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Эзотерика

Два человека получили обморожения в Караганде

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Люди идут по улице зимой
Зима. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Карагандинской области из-за сильных морозов зафиксировали два случая обморожения. Температура опустилась ниже -30 градусов, синоптики прогнозируют еще большее похолодание, передает ekaraganda.kz.

Со вчерашнего дня на территории Карагандинской области свирепствуют морозы. Однако люди живут в привычном ритме: ходят на работу, за покупками в магазины, а некоторые смельчаки прогуливаются по улицам. Тем не менее низкие температуры могут быть опасны. За прошедшие сутки произошло уже два случая обморожения.

Статистикой поделились в областном управлении здравоохранения. По данным медиков, оба случая произошли в Караганде вчера, 23 января, когда столбик термометра опустился ниже 30 градусов мороза. В других городах и районах случаев обморожения зафиксировано не было.

На сегодняшний день у синоптиков был еще менее благоприятный прогноз: ожидалось понижение температуры до 35-38 градусов мороза. Однако, по данным облздрава, сегодня обращений с обморожением еще не поступало.

В ведомстве порекомендовали населению одеваться по погоде, избегать долгого нахождения на улице и следить за детьми.

Ранее сообщалось, что три человека в состоянии алкогольного опьянения получили обморожения в Павлодаре в новогодние праздники. Медики отмечают, что серьезных последствий не было.

А в Актобе два подростка пострадали от пиротехники. Один получил ожог роговицы, другой - термические травмы. Обоим оказали помощь, а после отпустили домой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2214900-dva-cheloveka-poluchili-obmorozheniya-v-karagande/

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