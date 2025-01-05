Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Три человека получили обморожения в новогодние праздники в Павлодаре

Опубликовано:

Мужчина в парке
Мужчина лежит на скамейке. Иллюстративное фото: Ladanifer / Getty Images

Три человека в состоянии алкогольного опьянения получили обморожения в Павлодаре в новогодние праздники. Медики отмечают, что серьезных последствий не было, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в Управлении здравоохранения Павлодарской области, за пять дней медики отработали более 4700 вызовов. С ОРВИ обратился 1231 человек. Были также ножевые ранения, отравления, падения с высоты, ожоги, последствия ДТП.

Между тем в Павлодаре три человека, оказавшись на улице в пьяном состоянии, получили обморожение.

"Это были легкие обморожения. Новый год отмечали люди выпившими, возвращались домой и получили обморожение и рук, и ног. Случаев, где дошло бы до ампутации, не было", - отметили в пресс-службе первой городской больницы Павлодара.

Вместе с тем жители Павлодарской области в праздники показали отличные навыки пользования пиротехникой. В регионе не зарегистрировали ни одного случая, в котором человек пострадал от петарды или фейерверков.

Ранее стало известно, что в Актобе два подростка пострадали от пиротехники. Один получил ожог роговицы, другой - термические травмы. Обоим оказали помощь, а после отпустили домой.

По информации Минздрава, в новогодние праздники в Казахстане от использования пиротехнических средств пострадали 63 человека, в том числе 20 детей. У всех пострадавших диагностировали травмы глаз, ожоги роговицы глаза, ожоги и травмы кистей рук.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2208180-tri-cheloveka-poluchili-obmorozheniya-v-novogodnie-prazdniki-v-pavlodare/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie