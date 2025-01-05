Три человека получили обморожения в новогодние праздники в Павлодаре

Три человека в состоянии алкогольного опьянения получили обморожения в Павлодаре в новогодние праздники. Медики отмечают, что серьезных последствий не было, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в Управлении здравоохранения Павлодарской области, за пять дней медики отработали более 4700 вызовов. С ОРВИ обратился 1231 человек. Были также ножевые ранения, отравления, падения с высоты, ожоги, последствия ДТП.

Между тем в Павлодаре три человека, оказавшись на улице в пьяном состоянии, получили обморожение.

"Это были легкие обморожения. Новый год отмечали люди выпившими, возвращались домой и получили обморожение и рук, и ног. Случаев, где дошло бы до ампутации, не было", - отметили в пресс-службе первой городской больницы Павлодара.

Вместе с тем жители Павлодарской области в праздники показали отличные навыки пользования пиротехникой. В регионе не зарегистрировали ни одного случая, в котором человек пострадал от петарды или фейерверков.

Ранее стало известно, что в Актобе два подростка пострадали от пиротехники. Один получил ожог роговицы, другой - термические травмы. Обоим оказали помощь, а после отпустили домой.

По информации Минздрава, в новогодние праздники в Казахстане от использования пиротехнических средств пострадали 63 человека, в том числе 20 детей. У всех пострадавших диагностировали травмы глаз, ожоги роговицы глаза, ожоги и травмы кистей рук.